Progetto Giovani Cantù: si è chiusa l'andata del Girone Gold Under15 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio senza ostacoli: stoppata anche la Blu Orobica

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù non conosce ostacoli e continua la sua corsa in vetta al girone Gold Lombardo sola e imbattuta. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi ha inanellato l'ennesima perla vincente andando a sbancare il campo della Blu Orobica Bergamo per 68-84 dopo una gara bella e combattuta. Prossimo impegno per gli U15 canturini sabato a Lodi già battuto all'andata per 90-57.

Il tabellino di BLU OROBICA - CIERRE UFFICIO CANTÙ 68-84

Parziali 15-17, 36-39, 53-60

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 6, Aru 9, Panceri 14, Carlotta 3, Bandirali 16, De Rosa 5, Calvio 6, Malano 5, Rossi 2, Zimonjic 14, Ghirardi 4, Oliverio. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 4° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Martedì 21 febbraio Libertas Cernusco-Bernareggio 54-80, sabato 25 ore 16 Blu Orobica-Cantù 68-84; domenica 26 Lodi-Legnano 67-61; mercoledì 1 marzo EA7 ;Milano-Varese Academy.

Classifica girone Gold

Cantù 20; EA7 Milano 16; Varese Academy 12; Bernareggio 8; Blu Orobica Bergamo, Lodi, Legnano 6; Libertas Cernusco 4.

Programma del 1° turno di ritorno girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 4 marzo ore 18 Lodi-Cantù, Blu Orobica-Bernareggio54-80, Varese Academy-Cernusco, EA7Milano-Legnano.