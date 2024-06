Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio U15 bis vincente alla Coppa Giove e vola ai quarti

Buone notizie per il Progetto Giovani Cantù che con la squadra Under15 si è qualificata al quarti di finale della Coppa Alberto Giove, il celebre torneo internazionale che si sta svolgendo sui campi di Monza, Lissone e Villasanta. Inserita nel gruppo A la Cierre Ufficio Cantù diretta da coach Guido Saibene dopo l'esordio positivo contro il Sarajevo, ieri pomeriggio ha concesso il bis vincente superando di slancio anche il Lissone per 93-49. Con la qualificazione ai quarti di finale già assicurata oggi i canturini sfidano i lituani del Tornado Kaunas per il primato del girone.

Risultati gruppo A

Venerdì 14 giugno

1° turno Cantù-BBY Sarajevo 69-47, Kaunas-Lissone 101-78.

2° turno Cantù-Lissone 93-49, Kaunas-BBY Sarajevo 104-76

Sabato 15 giugno

3° turno Lissone, Sarajevo e PGC Cantù-Tornado Kaunas

Classifica Gruppo A

Cierre Ufficio Cantù, Tornado Kaunas 4; Lissone, Sarajevo 0.

Sabato 15 giugno: Quarti di finale

Domenica 16 giugno: semifinali e finali

Gli altri gironi

Gruppo B: Aquila Trento, Basket Ontario, Bayern Monaco, Bernareggio

Gruppo C: Olimpia Milano, Lima Spor Istanbul, Reda Canada, Varese Basketball

Gruppo D: Estonia Nation Team, Probasket Tivat, Libertas Cernusco, Stella Azzurra Roma.