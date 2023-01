Progetto Giovani Cantù Cierre Ufficio under15 in semifinale al Tofeo Adamant

Progetto Giovani Cantù il club brianzolo protagonista anche nel torneo organizzato a Ferrara.

Progetto Giovani Cantù dopo aver battuto nei quarti la Fortitudo Bologna, oggi il team canturino sfiderà la Reyer Venezia per un posto in finale

Il Progetto Giovani Cantù è protagonista in questo weekend anche con la sua squadra Under15 Eccellenza alTrofeo Adamant organizzato dal 5 al 7 gennaio da Kleb Basket Ferrara e Scuola Basket Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Ieri la squadra brianzola allenata da coach Federico Castoldi ha vinto i suoi quarti di finale battendo al termine di una bella partita la Fortitudo Bologna per 81-70 qualificandosi così per la semifinale che oggi la vedrà sfidare la Reyer Venezia. Domani tutte le finali.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ 81 – S. G. FORTITUDO 70

CIERRE CANTÙ: De Carli, Aru 21, De Rosa 4, Calvio 23, Buriani, Motta 2, Rossi 20, Carlotta 4, Oliviero, Viviani 2, Bandirali 2. All. Castoldi.