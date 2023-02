Progetto Giovani Cantù: si è chiuso il 3° turno del girone Gold Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio vince il big match contro EA7 Milano e vola in testa da sola

Progetto Giovai Cantù guarda tutti dall'alto nel campionato Under15 Eccellenza lombardo. Questo il verdetto al termine del 3° turno del girone Gold regionale e dopo l'esito del big match di ieri sera che ha visto il successo corsaro della Cierre Ufficio sul campo dell'EA 7 Milano per 62-74. Un successo arrivato in rimonta dopo che la squadra canturina di coach Castoldi si è trovata sotto per oltre metà gara. La svolta è però arrivata nel terzo quarto quando i giovani canturini hanno messo la freccia per non farsi più riprendere e volare in vetta da soli. La capolista Cierre Ufficio tornerà in campo sabato 25 febbraio ospite della Blu Orobica Bergamo.

Il tabellino di EA7 Milano-Cierre Ufficio Cantù 62-74

Parziali: 22-11, 38-33, 49-57

EA7 Milano: Momesso 18, Cattaneo 11, Forini 10, Ude 7, Infante 6, Chauveau 5, Germani 4, Tornese 1, Gardenghi, Crespi, Uccellini, Galbusera.

Cierre Ufficio Cantù; Rossi 16, Bandirali 13, Malano 12, Panceri 11, Carlotta 8, Molteni 5, Calvio 5, Zimonjic 3, Oliverio 1, Aru, Ghirardi, DE Rosa. All. Castoldi

Programma del 3° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 18 febbraio Legnano-Cernusco 77-62, Varese Academy-Blu Orobica 99-92, Bernareggio-Lodi 61-60; martedì 21 ore 20.30 EA7 Milano-Cantù 62-74.

Classifica girone Gold

Cantù 18; EA7 Milano 16; Varese Academy 12; Bernareggio 8; Blu Orobica Bergamo, Bernareggio, Legnano 6; Libertas Cernusco, Lodi 4.

Programma del 4° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Martedì 21 febbraio Libertas Cernusco-Bernareggio54-80, sabato 25 ore 16 Blu Orobica-Cantù; domenica 26 Lodi-Legnano; mercoledì 1 marzo EA7 ;Milano-Varese Academy.