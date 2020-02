Progetto Giovani cantù Cierre Uffico perde il derby con Varese

Progetto Giovani cantù dopo 9° turno ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani cantù i canturini perdono anche la vetta

Brutta sconfitta casalinga per la squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che perde oltre al derby anche la vetta del torneo. La Cierre Ufficio infatti è stata battuta in casa dalla Pallacanestro Varese e ora tornerà in campo il 19 febbraio ancora in casa contro il Milanotre battuto all’andata per 49-100.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ – PALLACANESTRO VARESE 71-76

(12-16, 37-33, 55-58)

Cierre Ufficio Cantù: Borella, Massimini, Proserpio, Redaelli F., Terragni 15, Redaelli P. 2, Moscatelli 19, Milici 4, Tarallo 18, Terrier ne, Borsani 8, Maduka 5. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

Pallacanestro Varese: Tapparo 10, Incremona 8, Bongiovanni 12, Di Carlo, Croci, Noble 5, Borroni, Veronesi 7, Calcaterra, Filipovic 19, Bogunovic 14. All. Josic, Vice All. Mancuso.

