Progetto Giovani Cantù: si è giocato ieri sera il 2° turno del girone Interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: colpo grosso del PGC che sbanca Bologna e resta in vetta

Buona anche la seconda per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri nel 2° turno d'andata del girone 3 Interregionale è andata a vincere sul campo della Virtus Bologna per 68-78. Gran colpo per i ragazzi di coach Mattia Costacurta bravi a innestare la marcia giusta dopo una prima parte equilibrata e a piazzare nel terzo quarto l'allungo decisivo per poi difenderlo fino al termine. Sugli scudi bomber Gabriele Tarallo. Cantù tornerà in campo lunedì 17 ottobre per il 3° turno quando ospiterà il derby d'alta classifica tra imbattute contro l'EA7 Olimpia Milano.

Il tabellino di VIRTUS BOLOGNA - PGC CANTÙ 68-78

Parziali: 19-23, 38-38, 52-65 Virtus Bologna: Bianchini 2, Francesconi, Venturi 10, Zanasi 10, Cappellotto 4, Faldini 2, Mondini, Terzi 12, Garuti, Minelli 5, Martini 11, Ceredi 12. All. Lolli.

PGC Cantù: Cattaneo, Tosetti 5, Moscatelli 13, Meroni 9, Clerici, Trombetta, Stefanov 2, Elli 11, Borsani 2, Brembilla 14, Tarallo 22, Toluwa. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Calendario del 2° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 10 ottobre ore 121 Virtus Bologna-Cantù 68-78, Fortitudo Bologna-Fulgor Fidenza 100-62, Urania-Vis Ferrara 76-63, Desio-Cremona 83-80, EA7 Milano-Pall. Varese 91-68, Reggiana-Libertas Cernusco 85-67.

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Cantù, EA7 Milano, Fortitudo Bologna 4; Cremona, Pallacanestro Varese, Vis Ferrara, Desio, Urania Milano, Reggiana, 2; Libertas Cernusco, Virtus Bologna, Fulgor Fidenza.

Calendario del 3° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 17 ottobre ore 19.45 Cantù- EA7 Milano, Pall. Varese-Vis Ferrara, Reggiana-Fidenza, Libertas Cernusco-Cremona, Desio-Virtus Bologna, Fortitudo Bologna-Urania Milano.