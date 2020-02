Progetto Giovani Cantù colpo grosso della Columbus che stoppa Varese

Progetto Giovani Cantù dopo ilo 3° turno di ritorno U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù i brianzoli vincono il derby e fermano la seconda in classifica

Colpo grosso della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Mattia Costacurta nel 3° turno di ritorno infatti ha fermato la corsa della seconda forza del campionato stoppando la Pallacanestro Varese e vincendo il derby per 74-65. Ora una weekend di riposo poi la Columbus tornerà in campo per un doppio impegno ravvicinato in trasferta: prima il 23 febbraio a Bergamo e poi il 26 in casa dell’Urania Milano.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ – PALLACANESTRO VARESE 74-65

Parziali 23-18, 39-30, 53-52

Columbus Cantù: Cattaneo 13, Tosetti 16, Meroni 22, Moscatelli 8, Clerici 11, Arosio 4, Banfi, Bergna, Franco, Toluwa, Carta, Appennini. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

