Progetto Giovani Cantù: Columbus Under19 stoppata sul campo del campus Piemonte

Prima trasferta stagionale e prima sconfitta per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Dopo il successo centrato all'esordio infatti la Columbus di coach Guido Saibene si è dovuta arrendere sul campo del Campus Piemonte con un netto 112-82 dopo essere stata costretta ad inseguire fin dal primo quarto. La Columbus tornerà in campo martedì 17 ottobre ancora in trasferta per il derby ospite della Pallacanestro Varese.

Il tabellino di Campus Piemonte-Columbus Cantù 112-82

Parziali: 30-17, 63-35, 90-53

Columbus: Tosetti 8, Beltrami 17 , Cattaneo 2, Viganò 3, Meroni 15, Moscatelli 3, Marelli, Clerici 12, A. Mazzoleni, F. Mazzoleni 13, Tolowa 2, Bandirali 7. All. Saibene.

I risultati del 2° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 9 ottobre ore 20.30 Campus Piemonte-Cantù 112-82, GranTorino-Pall. Varese 62-97, Derthona-Reale Mutua Torino 74-49, martedì 10 Varese Academy-Borgomanero 77-75, Vado-Desio 63-46, My Basket Genova-Crocetta Torino 65-73.

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Varese Academy, Crocetta Torino, Pall. Varese 4; Real Mutua Torino, Campus Piemonte, Cantù, Borgomanero, Derthona, Vado,2; My Basket Genova, GranTorino, Desio 0.

I risultati del 3° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 16 ottobre ore Borgomanero-GranTorino, Reale Mutua Torino-Vado, Desio-Don Bosco Crocetta Torino, Derthona-Varese Academy, My Basket Genova-Campus Piemonte; martedì 17 ore 21 Pall. Varese-Columbus Cantù.