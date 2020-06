Progetto Giovani Cantù Davide Borrella è il campione di “Cantando sotto le stelle del PGC”

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il contest canoro del club brianzolo.

Si è chiuso con un grande successo anche il contest canoro organizzato dal Progetto Giovani Cantù tra le sue squadre giovanili e dal titolo “Cantando sotto le stelle del PGC”. I giovani cestisti del PGC si sono sfidati nei giorni scorsi a tempo di musica per scoprire chi era il giocatore con più ritmo nelle vene. Ad ogni squadra è stato assegnato un brano e le migliori esibizioni sono poi state votate suoi sociale del PGC. Dopo aver superato il primo girone ed aver conquistato il favore del pubblico, i finalisti canturini si sono così affrontati sulle note di “Jump In The Line” di Harry Belafonte per aggiudicarsi il titolo di campione di “Cantando sotto le stelle del PGC”. E alla fine di una finale molto combattuta è stato eletto come vincitore Davide Borella della squadra Under16 Eccellenza che ha superato Luca Cattaneo e Carlo Tosetti entrambi della squadra Under15, così come Giacomo Bargna e Daniele Colombo della formazione Under13. Compimenti quindi a Davide primo campione di “Cantando sotto le stelle del PGC” ma complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo contest lasciando per una volta da parte il pallone da basket e preferendo microfono, chitarra e tanta allegria.