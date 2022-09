Progetto Giovani Cantù: è iniziato ieri il campionato per la squadra Under17 brianzola.

Progetto Giovani Cantù: debutto amarissimo per i biancoblù di coach Sorci ko a Brescia

Partenza falsa del Progetto Giovani Cantù nel campionato Under17 Eccellenza ieri sera infatti la squadra brianzola diretta da Antonello Sorci ha debuttato sul campo di Brescia perdendo per 101-76. Per i canturini non è bastata la super prova di Beltrami top scorer con 41 punti ad evitare la sconfitta all'esordio. Cantù tornerà in campo mercoledì 5 ottobre quando ospiterà per il 2° turno la Blu Orobica Bergamo.

Il tabellino di Pollini Pall. Brescia-PGC Cantù 101-76

PGC: Beltrami 41, P. Moscatelli 12, Dioum 7, Amadori 5, Morton 4, Ferrari 2, Bezzi2, A. Mazzoleni 2, Confalonieri 1, Grazzi, Marelli, F Mazzolieni ne. All. Sorci.

Il programma del 1° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Già giocate Libertas Cernusco-Cremona 98-66, Blu Orobica Bergamo-Desio 69-68; sabato 1 ottobre Bernareggio-Lissone.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Cernusco, Blu Orobica, Brescia 2; Cantù, Desio, Cremona, Bernareggio*, Lissone* 0

(* una gara in meno)

Mercoledì 5 ottobre ore 19.15 PGC Cantù-Blu Orobica Bergamo, Desio-Bernareggio, Cremona-Brescia; giovedì 6 Lissone-Cernusco.