Progetto Giovani Cantù debutto stagionale negativo per l'Essedue battuta a Monza 

Pallacanestro giovanile risultati

Esordio stagionale negativo per la squadra Under14 del Progetto Giovani Cantù nel campionato regionale Gold. La formazione canturina si è infatti dovuta arrendere nel match di debutto sul campo della Gerardiana Monza per 58-38. Già sabato 27 novembre l'Essedue tornerà in campo per il debutto casalingo sul parquet del Toto Caimi di Vighizzolo (alle ore 17) dove ospiterà il forte Lissone.

Il tabellino di GERARDIANA BASKET - ESSEDUE CANTÙ 58-38

Essedue Cantù: De Lucca M. 2, Imperiali 2, Moscatelli 8, Andreoni 2, De Lucca A. 9, Besana, Olgiati 1, Varani 2, Cozza, Pozzi 6, Brenna, Fossati 6. All. Alberio, Rumi, Vice All. Bonassi, Cipolletta.

Risultati del 1° turno d'andata del girone 3 Under14 Gold

Gerardiana Monza-Cantù 58-38, Lissone-Basket Seregno 78-40. Riposa Cucciago Bulls

Classifica girone Gold3

Lissone, Geardiana Monza 2; Cantù, Cucciago, Seregno 0.

Programma del 2° turno d'andata girone Gold 3

Sabato 27 novembre ore 17 Cantù-Lissone; il 4/12 Seregno-Cucciago Bulls . Riposa Geardiana Monza.