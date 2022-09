Progetto Giovani Cantù debutto vincente per il PGC contro Trieste al Memorial Mario delle Cave

Progetto Giovani Cantù si è aperto nella capitale un importante torneo per la categoria Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù oggi i brianzoli sfidano la Stella Azzurra Roma mentre domani terzo match contro Basket Academy Napoli

E' iniziato nel migliore dei modi per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù il Memorial Mario delle Cave che da ieri si gioca a Roma per chiudersi domani con le finali. Sono ben 14 le squadre partecipanti: oltre a PGC Cantù, in campo anche CAB Stamura Ancona, Orange1 Basket Bassano, College Basket Borgomanero, Basket Academy Fidenza, Pallacanestro Forlì 2.015, Basket Academy Napoli, Pallacanestro Reggiana, Stella Azzurra Roma, Basketball Academy Roseto, Aquila Basket Trento, Pallacanestro Trieste, Varese Academy Basketball e Scaligera Basket Verona. Come detto ieri il PGC ha debuttato vincendo contro Trieste per 75-68 e oggi alle ore 18 sfideranno i padroni di casa di Stella Azzurra Roma mentre domani, nell’ultimo giorno di incontri, se la vedrà alle ore 12 contro Basket Academy Napoli.

Questo il tabellino della prima gara

PALLACANESTRO TRIESTE - PGC CANTÙ 68-75

(12-18, 36-38, 59-54)

Pallacanestro Trieste: De Angeli 4, Gulli 10, Boscolo, Osmani, Vecchiet 10, Peres 4, Ronchetti, Martucci 7, Caponigro, Degrassi, Fantoma 23, Lakoseijac 5, Mueller 5.