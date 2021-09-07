Basket giovanile in campo

Progetto Giovani Cantù definiti i gironi Eccellenza con le tre squadre PGC al via

Progetto Giovani Cantù importante comunicazione dal comitato Fip Lombardia per la stagione 2021/22.

Progetto Giovani Cantù definiti i gironi Eccellenza con le tre squadre PGC al via
Sport Canturino, 07 Settembre 2021 ore 09:46

Progetto Giovani Cantù importante comunicazione dal comitato Fip Lombardia per la stagione 2021/22.

Progetto Giovani Cantù le squadre brianzoleUnder19, Under17 e Under15 conoscono già le avversarie della prima fase

L'attività del Progetto Giovani Cantù sta viaggiando a pieno regime e dopo i raduni è arrivato anche il tempo delle prime amichevoli prestagionali. Intato la Fip Lombardia in queste ore ha comunicato i gironi relativi ai campionati Eccellenza Under19, Under17 e Under15 che vedranno in campo le squadre PGC.

Under 19 Maschile Eccellenza
Girone: GIALLO
000105 PALLACANESTRO CANTU' 
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE - LEGNANO (MILANO)
044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)
000108 PALL. VARESE - VARESE (VARESE)
052424 HERE YOU CAN - PAVIA (PAVIA)
017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)
Girone: BLU
050925 PALL. BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)
050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)
000602 URANIA BASKET MILANO - MILANO (MILANO)
012522 GUERINO VANOLI BASKET CREMONA - CREMONA (CREMONA)
035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)
000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano - MILANO (MILANO)
Under 17 Maschile Eccellenza
Girone: GIALLO
000108 PALL. VARESE - VARESE (VARESE)
035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)
001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE - LEGNANO (MILANO)
000105 PALLACANESTRO CANTU'
052424 HERE YOU CAN - PAVIA (PAVIA)
052946 SG.SPORT ARESE - ARESE (MILANO)
Girone: BLU
012522 GUERINO VANOLI BASKET CREMONA - CREMONA (CREMONA)
052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)
000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano - MILANO (MILANO)
042055 LUSSANA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)
000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)
050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
050925 PALL. BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)
Under 15 Maschile Eccellenza
Girone: GIALLO
000108 PALL. VARESE - VARESE (VARESE)
044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)
035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)
017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)
000105 PALLACANESTRO CANTU' 
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE - LEGNANO (MILANO)
039055 AYERS ROCK BK GALLARATE - GALLARATE (VARESE)
Girone: BLU
050925 PALL. BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)
000520 NUOVA ARGENTIA PALL. GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)
001820 SPORTIVA BASKET SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)
051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)
050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO
012522 GUERINO VANOLI BASKET CREMONA - CREMONA (CREMONA)
000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano - MILANO (MILANO)
000602 URANIA BASKET MILANO - MILANO (MILANO)
Progetto Giocabi cantù esordio Under15
La PGC Under15 all'esordio
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