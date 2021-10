Progetto Giovani Cantù domani debutto casalingo subito tosto per gli Under15 Eccellenza 

pallacanestro giovanile in campo

Progetto Giovani Cantù weekend importante per il club brianzolo nel girone Giallo lombardo.

Dopo aver applaudito le vittorie in settimana di Under19 e Under17, il Progetto Giovani Cantù è pronto a salutare l'esordio ufficaile anche della squadra Under15 Eccellenza. Il giovanissimo team biancoblù diretto da coach Matteo Bonassi è inserito nel girone Giallo e debutterà nel campionato lombardo domani, sabato 9 ottobre, quando riceverà in casa, al palazzetto di Casnate la Pallacanestro Varese (ore 17.45) indicata come superfavorita del torneo. Proprio il tecnico brianzolo Bonassi fa il punto dell situazione in casa U15 alla vigilia del primo match ufficiale: "Sì siamo felici e non vediamo l'ora di iniziare questo sabato a Casnate - confida il tecnico- E iniziamo subito con un test importante contro la Pallacanestro Varese, la squadra più forte del girone. Noi siamo una formazione che deve crescere ancora tanto, un supergruppo mix di 2007 e 2008. Abbiamo ampi margini di miglioramento ma quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi è l'entusiasmo che devono avere per scendere in campo e dare tutto sempre. Per loro è tutto nuovo dopo due anni di stop forzato se pensiamo che quando si sono fermeti erano under13... ma stanno lavorando bene e stanno crescendo. Ora vedremo come andrà la prima partita ufficiale dopo alcune buone amichevoli"

Il cartellone del 1° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 9 ottobre ore 17.45 PGC Cantù-Pallacanestro Varese, Desio-Robur Varese, Bernareggio, Gallarate; domenica 10 Aba Legnano-Milanotre.

Ecco il calendario completo che attende gli U15 PGC

1° turno Cantù-Pall. Varese (andata 9/10, ritorno 28/11)

2° turno Gallarate-Cantù (andata 16/10, ritorno 4/12)

3° turno Cantù-Robur Varese (andata 23/10, ritorno 12/12)

4° turno Cantù-Milanotre (andata 31/10, ritorno18/12)

5° turno Legnano-Cantù (andata 5/11, ritorno 8/1)

6° turno Desio-Cantù (andata 13/11, ritorno 15/1)

7° turno Cantù-Bernareggio (andata 20/11, ritorno 22/1)