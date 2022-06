Progetto Giovani Cantù domani la Columbus va all'assalto di Desio per il titolo lombardo Under16 Gold

Progetto Giovani Cantù vigilia cruciale per tre squadre del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù domenica finale regionale per gli Under13 contro Milano e martedì gli U17 a caccia delle finali nazionali contro Borgomanero

Fase decisiva per alcune squadre del Progetto Giovani Cantù. In questi giorni infatti ben due formazioni canturine si giocano il titolo lombardo U16 e U13 mentre quella Under17 mette nel mirino la qualificazione per le finali nazionali di categoria

Under16 Gold: venerdì gara 2 di finale lombarda per la Columbus che riceve Desio

Apre la danze la Columbus Cantù che domani sera a Casnate ospiterà alle ore 21 la gara di ritorno della finale regionale contro l'Aurora Desio che vale il titolo lombardo. In gara 1 giocata settimana scorsa i canturini hanno perso per 66-58 e quindi domani dovranno vincere ribaltando il -8 per salire sul trono regionale.

Under13 Elite: domenica la Laborproject sfida l'AIX Milano per il titolo lombardo

Domenica 12 giugno invece toccherà alla Laborproject Cantù scendere in campo alle ore 15.30 sul neutro di Crema nell'ultimo atto della finale regionale di categoria. Dopo il successo in semifibale contro l' Urania Milano per 72-56 o canturini in finale sfideranno la quotata AIX Olimpia Milano che nell'altra semifinale ha travolto l'Aba Legnano per 95-29.

Unde17 Eccellenza: il Viaggiator Goloso martedì andrà a caccia del pass per le finali tricolori

Infine martedì prossimo sarà la volta del Viaggiator Goloso Cantù che scenderà in campo per la gara di ritorno dello spareggio finale che vale l'accesso alle finali nazionali di categoria in programma a fine giugno a Mantova. La squadra diretta da coach Mattia Costacurta ha vinto l'andata contro Borgomanero in casa per 86-77 e martedì sarà chiamata a difendere il prezioso + 9 di gara 1 per staccare il biglietto che vale le finali tricolori.