Progetto Giovani Cantù, due squadre biancoblù in campo al “Torneo Fanzone Eurobasket 2022”

Progetto Giovani Cantù: due giorni di torneo in piazza Duomo a Milano in occasione degli Europei al Forum.

Progetto Giovani Cantù: venerdì 2 settembre giocano gli Under15 brianzoli e sabato 3 toccherà agli Under14

Appuntamento speciale per due squadre del Progetto Giovani Cantù che partecipano oggi e domani al torneo giovanile "Fanzone" che si svolge sul campo all'aperto allestito dalla Federazione Italiana Pallacanestro nella suggestiva location della Piazza del Duomo a Milano come evento collaterale al girone eliminatorio di Eurobasket 2022 in programma al Forum di Assago. Il PGC partecipa al Torneo Under15 che si svolge oggi venerdì 2 settembre con la sua squadra 2008/09 e al torneo Under 14 in programma domani, sabato 3.

Nelle categorie Under 15 e Under 14 si gioca un tempo unico della durata di 15 minuti. In caso di parità al termine della gara si procederà con uno spareggio su 5 tiri liberi (un tiro per 5 diversi giocatori; in caso di ulteriore parità si procederà fino al primo errore sempre con giocatori diversi da coloro che hanno già tirato). Proprio la squadra Under14 del PGC nell’ambito del “Torneo Fanzone Eurobasket 2022”, ha avuto l’occasione di assistere agli allenamenti della Nazionale Italiana che si sono svolti al Forum di Milano. Una bellissima esperienza giovani cestisti biancoblù che hanno quindi potuto assaporare il basket dei campioni azzurri.

Calendario delle gare Torneo Under15

Venerdì 2 settembre

Ore 15.00 – gara 1 – Olimpia – Urania

Ore 15.30 – gara 2 – Legnano – PGC Cantù

Ore 16.00 – gara 3 – Brescia – vincente gara 1

Ore 16.30 – gara 4 – perdente gara 1 – vincente gara 2

Ore 17.00 – gara 5 – perdente gara 2 – Brescia

Ore 17.30 – gara 6 – Finale 1° posto

La finale sarà disputata dalle due squadre che risulteranno in testa alla classifica dopo le

prime 5 gare. La classifica sarà redatta con i seguenti criteri: a) minor numero di sconfitte; b)

quoziente canestri; c) maggior numero di punti segnati complessivamente.

Calendario delle gare Torneo Under 14

Sabato 3 settembre

Ore 15.00 – gara 1 – Legnano – Urania

Ore 15.30 – gara 2 – Brescia – PGC Cantù

Ore 16.00 – gara 3 – Olimpia – vincente gara 1

Ore 16.30 – gara 4 – perdente gara 1 – vincente gara 2

Ore 17.00 – gara 5 – perdente gara 2 – Olimpia

Ore 17.30 – gara 6 – Finale 1° posto

