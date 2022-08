Progetto Giovani Cantù due squadre PGC al Torneo "Fanzone"  in piazza Duomo a Milano ad inizio settembre

Progetto Giovani Cantù anche il club brianzolo parteciperà agli eventi collaterali per l'Eurobasket 2022.

Progetto Giovani Cantù gli Under15 giocheranno venerdì 2 /9 mentre gli under14 scenderanno in campo sabato 3/9

Ci saranno anche due squadre del Progetto Giovani Cantù al torneo giovanile "Fanzone" che si svolgerà sul campo all'aperto allestito dalla Federazione Italiana Pallacanestro nella suggestiva location della Piazza del Duomo a Milano come evento collaterale al girone eliminatorio di Eurobasket 2022 in programma al Forum di Assago ad inizio settembre. Il PGC parteciperà al Torneo Under15 con la sua squadra 2008/09 e al torneo Under 14 con i suoi atleti. Nel corso della manifestazione anche i tornei under13 ed Esordienti ma senza Cantù.

Nelle categorie Under 15 e Under 14 si gioca un tempo unico della durata di 15 minuti. In caso di parità al termine della gara si procederà con uno spareggio su 5 tiri liberi (un tiro per 5 diversi giocatori; in caso di ulteriore parità si procederà fino al primo errore sempre con giocatori diversi da coloro che hanno già tirato).



-

Calendario delle gare Torneo Under15

Venerdi 2 settembre

Ore 15.00 – gara 1 – Olimpia – Urania

Ore 15.30 – gara 2 – Legnano – PGC Cantù

Ore 16.00 – gara 3 – Brescia – vincente gara 1

Ore 16.30 – gara 4 – perdente gara 1 – vincente gara 2

Ore 17.00 – gara 5 – perdente gara 2 – Brescia

Ore 17.30 – gara 6 – Finale 1° posto

La finale sarà disputata dalle due squadre che risulteranno in testa alla classifica dopo le

prime 5 gare. La classifica sarà redatta con i seguenti criteri: a) minor numero di sconfitte; b)

quoziente canestri; c) maggior numero di punti segnati complessivamente.

Calendario delle gare Torneo Under 14

Sabato 3 settembre

Ore 15.00 – gara 1 – Legnano – Urania

Ore 15.30 – gara 2 – Brescia – PGC Cantù

Ore 16.00 – gara 3 – Olimpia – vincente gara 1

Ore 16.30 – gara 4 – perdente gara 1 – vincente gara 2

Ore 17.00 – gara 5 – perdente gara 2 – Olimpia

Ore 17.30 – gara 6 – Finale 1° posto

La finale sarà disputata dalle due squadre che risulteranno in testa alla classifica dopo le

prime 5 gare. La classifica sarà redatta con i seguenti criteri: a) minor numero di sconfitte; b)

quoziente canestri; c) maggior numero di punti segnati complessivamente.