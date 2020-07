Progetto Giovani Cantù è pronto l’album delle figurine PGC 2019/20

Progetto Giovani Cantù in arrivo una bella iniziativa del club brianzolo.

Grande novità in arrivo in casa del Progetto Giovani Cantù attesa da tutti ma anche dai collezionisti. Già perchè è pronto l’originale album delle figurine dei cestisti biancoblù del PGC. Pallacanestro Cantù, Progetto Giovani Cantù e Centro Minibasket Cantù, infatti, hanno collaborato per dare alla luce questa bella iniziativa: un album delle figurine con tutti ma proprio tutti gli atleti e gli staff delle squadre canturine che hanno partecipato alla stagione sportiva 2019-20.

La presentazione di Alessandro Saladanna, Presidente del Progetto Giovani Cantù

“Abbiamo cominciato a disegnare e imbastire il progetto ben prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria e nonostante la stagione sportiva non si sia conclusa, abbiamo lavorato sodo perché ci tenevamo a portare a termine questo bel lavoro. È solo un altro modo per stare vicini ai ragazzi in questo momento così particolare, esattamente come abbiamo cercato di fare durante tutto il periodo di lockdown. Ora speriamo di poter tornare presto alla normalità dei campionati: gli allenamenti delle squadre sono già ricominciati, nel rispetto delle norme di sicurezza, e non vediamo l’ora che, finiti gli allenamenti e muniti di mascherine, i ragazzi possano trascorrere qualche minuto insieme per scambiarsi le figurine e completare i loro album!”

Il pensiero di Antonio Munafò fondatore e Vice Presidente del PGC

“È un progetto che ci rende davvero orgogliosi, e che ancora una volta rinsalda la forte amicizia tra PGC, Pallacanestro Cantù e Centro Minibasket. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone delle tre società che si sono spese per portare concretamente alla luce questa bella iniziativa: la Dirigenza di Pallacanestro Cantù per la disponibilità e il coinvolgimento dei giocatori di Serie A, i Dirigenti di PGC e Minibasket per l’organizzazione e la realizzazione degli shooting fotografici, e tutti i genitori e i ragazzi che hanno fin da subito risposto “presente!” alla nostra chiamata. E, ultimi ma non meno importanti, un sentito grazie va anche a tutti gli sponsor presenti nelle pagine dell’album, che hanno dato una grande mano per far diventare questo album realtà”.

È possibile acquistare l’album e le figurine PGC presso il Basket Point di Cantù in via Dante.

L’album costa 3 euro, e ogni pacchetto di figurine costa 0,80 euro.