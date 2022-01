Progetto Giovani Cantù è tornata in campo la Cierre Ufficio ko con  onore a Bernareggio 

Progetto Giovani Cantù è ripreso il campionato Under15 eccellenza in Lombardia.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Matteo Bonassi sconfitto sul campo della capolista per 89-65

Dopo una lunga sosta tra festività ed emergenza Covid è tornato a respirare aria di campionati il Progetto Giovani Cantù che sabato ha visto la sua prima squadra tornare in campo per una gara ufficiale del 2022. Apripista è stata infatti la Cierre Ufficio Under15 Eccellenza che sabato pomeriggio ha perso ma a testa alta sul campo della capolista Bernareggio per 89-65. La squadra canturina diretta da coach Matteo Bonassi tornerà in campo già venerdì 28 gennaio per il recupero casalingo de 5° turno di ritorno contro l'Aba Legnano.

Il tabellino di PALLACANESTRO BERNAREGGIO - CIERRE UFFICIO CANTÙ 89- 65

Parziali 31-8, 49-26, 69-45

Pallacanestro Bernareggio: Aromando 21, Ferrara 10, Rossi 6, De Mori 4, Ciobotariov 15, Redaelli 21, Cavalli 4, Ferrario, Brambilla 8, Lucherini. All. Vandoni.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 4, Zimonjic 2, Bandirali 4, Bargna 8, Granieri 8, Grassi 2, Colombo 2, Marelli 3, Bianchi 10, Carlotta 2, Panceri 20, Mazzon. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Programma 7° turno di ritorno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 22 gennaio ore 17.15 Bernareggio-PGC Cantù 89-65, Desio-Legnano 47-79; domenica 23 Gallarate-Robur Varese 57-62; il 28 gennaio Pall. Varese-Milanotre.

Classifica girone giallo Under15 Eccellenza

Pall. Varese, Bernareggio 22; Robur Varese 18; Gallarate 14; Aba Legnano 8; Milanotre 6; Cantù, Desio 2.

Programma recupero 5° turno di ritorno girone Giallo Under15 Eccellenza

Venerdì 28 gennaio ore 21.15 Cantù-Aba Legnano, Bernareggio-Robur Varese; martedì 1 febbraio Desio-Milanotre, Pallacanestro Varese-Gallarate.