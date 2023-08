Progetto Giovani Cantù, esordio con il botto agli Europei per il brianzolo Bandirali e l'Italia Under16

E' iniziato benissimo il torneo continentale per i colori nostrani a Skopie in Macedonia

Progetto Giovani Cantù gli azzurrini ieri si sono imposti per 101-68 e stasera sfidano il Montenegro alle ore 21

Esordio con il botto per l'Italia Under16 e per Luca Bandirali, il cestista classe 2008 del Progetto Giovani Cantù, agli Europei in corso di svolgimento a Skopie in Macedonia del Nord. Ieri infatti gli azzurrini hanno aperto la loro avventura nel girone D travolgendo la Turchia per 101-68. Per Bandirali 8' in campo con 6 punti segnati e 4 rimbalzi.

Oggi l'Italia affronterà per il 2° turno alle ore 21 il Montenegro che ieri ha perso contro la Slovenia. L’Europeo Under 16 è in diretta YouTube FIBA. La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una fra Macedonia del Nord, Lituania, Francia o Belgio).

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia 101-68, Slovenia-Montenegro 84-67

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro, Turchia-Slovenia

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia, Montenegro-Turchia

8 agosto 2023

Riposo

dal 9 al 13 agosto 2023

Seconda fase

14 agosto 2023

Rientro in Italia e Fine raduno.

Classifica Girone D

Italia, Slovenia 2 punti: Turchia, Montenegro 0.