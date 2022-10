Progetto Giovani Cantù: è iniziato il girone B del campionato lombardo Elite.

Progetto Giovani Cantù: esordio negativo per il PGC Under13 battuto sul campo della Robur Varese

È iniziata con una sconfitta la stagione ufficiale della squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo. Nel weekend scorso infatti la squadra diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo della quotata Robur Varese nell'esordio nel girone B battuta per 58-50.

Cantù tornerà in campo per il 2° turno d'andata sabato 22 ottobre alle ore 17.30 quando ospiterà il Gallarate per provare a staccare il primo referto rosa stagionale.

Il tabellino di ROBUR ET FIDES VARESE - PGC CANTÙ 58-50

Parziali 13-9, 23-21, 47-29

PGC Cantù: Barreca 4, Molteni Leonardo 3, Libori 1, Tagliabue, Frigerio, Grisoni 3, Sellitto 11, Molteni Gabriele 10, Colombo 8, Rainoldi 3, Bonavoglia 3, Gazzani 4. All. Bonassi, Vice All. Poletto.

Risultati del 1° turno girone B Under13 Elite

Gallarate-Libertas Cernusco 57-62, Robur Varese-Cantù 58-50, Virtus Luino-Draghi Gorla 77-73. Ha riposato Aba Legnano.

Classifica girone B Under13 Elite

Libertas Cernusco, Robur Varese, Virtus Luino 2; Cantù, Gallarate, Aba Legnano, Draghi Gorla 0.

Programma del 2° turno girone B Under13 Elite

Sabato 22 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Gallarate, domenica 23 Libertas Cernusco-Aba Legnano, Draghi-Robur. Riposa Virtus Luino.