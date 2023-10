Progetto Giovani Cantù: esordio vincente per l'Uniweb U14 che doma i Draghi Gorla

Partenza lanciata della squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo. Mercoledì sera infatti nell'anticipo del 1° turno d'andata del girone Rosso l'Uniweb di coach Matteo Bonassi ha debuttato tra le mura amiche domando i Draghi di Gorla con un netto 85-66. L'Uniweb Cantù tornerà in campo per il 2° turno ancora in casa domenica 15 ottobre quando ospiterà l'Aba Legnano.

Il tabellino di Uniweb Cantù - Gorlazy Basket 85-66

Parziali:25-18, 43-38, 57-54

Uniweb Cantù: Barreca 10, Locatelli 3, Festi 15, Tagliabue 6, Grisoni 3, Buzzi 15, Molteni 14, Marelli 9, Mascheroni 4, Bonavoglia 2, Rainoldi, Gazzani 4. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.



Matteo Bonassi PGC