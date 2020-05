Progetto Giovani Cantù Filippo Redaelli è il primo PGC Master Chef

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il simpatico contest culinario del club brianzolo

Filippo Redaelli è il primo Master Chef del Progetto Giovani Cantù. Questo l’esito finale del simpatico e inedito contest proposto dal club canturino che ha visto protagonisti in questi giorni i giocatori della squadra Under16 griffata Cierre Ufficio. Alla finale del 1° PGC Master Chef si erano qualificati quattro cestisti: Davide Borella, Simone Milici, Cristiano Proserpio e appunto Filippo Redaelli che in questi giorni hanno presentato sui social del club i loro piatti e le loro specialità. Alla fine delle votazioni con il 55% dei voti il vincitore è risultato proprio Filippo Redaelli che ha vinto con il suo piatto speciale: fettuccine fatte in casa al pesto e gamberi. Aspettando di tornare in campo con il pallone i giovani cestisti della PGC possono consolarsi ai fornelli.

