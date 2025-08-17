Progetto Giovani Cantù fissati i raduni 2025/26: apripista Under17 e U19 martedì 19 agosto

Pallacanestro giovanile r

Il club brianzolo ha stabilito date e orari del via della nuova stagione cestistica

In questi giorni ci sarà una serie di allenamenti individuali per i tesserati che sono restati a casa

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli

Vacanze agli sgoccioli in casa del Progetto Giovani Cantù. Per la verità il club canturino ha organizzato in questi giorni fino al 17 agosto, una serie di allenamenti individuali per i suoi tesserati che sono restati a casa e hanno voglia di tenersi in forma provando a migliorare. Ora però il PGC ha stabilito le date e gli orari dei raduni di tutte le sue squadre.

Ecco tutti gli appuntamenti in palestra per le squadre

La stagione 2025-26 si aprirà ufficialmente martedì 19 agosto quando i primi a riprendere a lavorare saranno gli Under17 Eccellenza a Seveso alle 17-30 a cui seguiranno gli Under19 Eccellenza alle 19.30 con allenamenti quotidiani per una preparazione atletica e tecnica ottimale. Giovedì 21 agosto, invece, rientreranno in palestra anche i ragazzi della squadra Under15 Eccellenza che si raduneranno alle 18 presso la tensostruttura di via Colombo a Cantù. Lunedì 25 agosto toccherà alla squadra Under14 Gold al via alle 18 alla Colombo mentre mercoledì 27 agosto ripartiranno anche gli Under13 Gold alle 18 sempre sul campo della Colombo.