Progetto Giovani Cantù Francesco Grasso nominato vicepresidente del PGC

"Buone nuove dalla riunione dei Soci del Progetto Giovani Cantù, tenutasi nella serata di ieri dopo quasi due anni in cui, a causa della pandemia, non era stato possibile incontrarsi fisicamente.

Prendendo la parola davanti a tutti i soci, il Presidente Alessandro Saladanna ha comunicato la decisione di nominare Francesco Grasso, già socio e dirigente responsabile della società, in qualità di Vice Presidente del PGC.

Francesco Grasso condividerà il suo ruolo di Vice Presidente con Antonio Munafò, fondatore del Progetto, e come sempre metterà la sua passione e competenza a servizio dei giovani campioni che ogni giorno si allenano per il loro sogno.

Complimenti Francesco!".