Progetto Giovani Cantù Gabriele Tarallo con l’Italia U16 ma il raduno salta

Progetto Giovani Cantù l’emergenza stoppa anche le nazionali giovanili.

Progetto Giovani Cantù il canturino e gli azzurri avrebbero dovuto ritrovarsi a Cremona dal 6 all’8 marzo

L’emergenza stoppa anche le nazionali giovanili di basket e Gabriele Tarallo talento del Progetto Giovani Cantù che era stato convocato con l’Italia Under16. Preso atto dei provvedimenti emessi sia dalla regione Lombardia che dal Comune di Cremona, il Settore Squadre Nazionali Giovanili ha comunicato che il raduno della Nazionale Under 16 maschile, previsto nei giorni 6, 7 e 8 marzo a Cremona, è stato rinviato a data da destinarsi. Il Settore Squadre Nazionali Giovanili per il suddetto raduno di Cremona aveva inserito nella lista degli azzurrini anche il canturino Tarallo mentre i suoi compagni di squadra brianzoli Stefano Elli e Tommaso Moscatelli erano riserve a casa a disposizione dello staff di coach Antonio Bocchino. Invece niente raduno per tutti e tre.

Atleti convocati

Addesa Alfredo Maria (2004, A/C, Pallacanestro Olimpia Milano)

Allinei Gregorio (2004, G, Pallacanestro Biella)

Bramati Mirko (2004, G, Pallacanestro Olimpia Milano)

Da Rin De Lorenzo Pietro (2004, G, Reyer Venezia Mestre)

Fragonara Alberto (2004, Pm, Accademia Bk Altom.Se)

Innocenti Emmanuel (2004, G, Stella Azzurra)

Leoni Andrea Angelo (2004, A, Pallacanestro Olimpia Milano)

Lico Riccardo (2004, A/C, Victoria Libertas Pall. Pesaro)

Moretti Niccolo’ (2004, Pm, B.S.L. San Lazzaro)

Pugliatti Fabrizio (2004, Pm, Stella Azzurra)

Scarponi Alessandro (2004, G, Stella Azzurra)

Simonetti Ilario (2004, A, Vis 2008 Ferrara)

Tarallo Gabriele (2004, A, Pallacanestro Cantù)

Tripodi Matteo (2004, A, B.S.L. San Lazzaro)

Vanin Lorenzo (2004, A/C, Reyer Venezia Mestre)

Vecchiola Tommaso Paolo (2004, Pm, Basket Brescia Leonessa)

Atleti a disposizione

Borroni Aleksander (2004, A/C, Pallacanestro Varese)

Chapelli Alessandro Maria (2004, G, Reyer Venezia Mestre)

Codato Sebastiano (2004, A/C, Accademia Bk Altom.Se)

Dell’anna Lorenzo (2004, G, Basket Brescia Leonessa)

Elli Stefano (2004, G, Pallacanestro Cantù)

Galicia Junior Bienvenido (2004, Pm, Pallacanestro Olimpia Milano)

Gallo Filippo (2004, Pm, Guerino Vanoli Basket)

Giovannelli Nicola (2004, G, Junior Basket Ravenna)

Manna Giorgio (2004, A, Fortitudo Pallacanestro Bologna 103)

Mobio Alleia Ivan (2004, G, Basket Brescia Leonessa)

Moscatelli Tommaso (2004, Pm, Pallacanestro Cantù)

Rapetti Jacopo (2004, A, Pallacanestro Olimpia Milano)

Tamborino Luigi Edoardo (2004, A/C, B.S.L. San Lazzaro)

Trentin Tommaso (2004, A/C, Sporting Club Oderzo)

Visintin Matteo (2004, G, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Pall. Trieste 2004)

Staff azzurro

Coordinatore Tecnico Sng: Capobianco Andrea

Allenatore: Bocchino Antonio

Assistente Allenatore: Buffo Alberto

Assistente Allenatore: Mangone Giuseppe

Preparatore Fisico: Gentiletti Andrea

Medico: Biella Federico

Fisioterapista: Gandini Silvia

Team Manager: Meroni Domenico

