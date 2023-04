Progetto Giovani Cantù arrivano ancora belle notizie dal vivaio brianzolo

Progetto Giovani Cantù: Gabriele Tarallo con Pesaro ha vinto l'IBSA Next Gen Cup

Ancora belle notizie per il Progetto Giovani Cantù che festeggia la bella performance di uno dei suoi prodotti emergenti quale il classe 2004 Gabriele Tarallo che ha partecipato da protagonista alla IBSA Next Gen Cup vestendo la maglia della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro.

Tarallo, già da anni nel giovanili delle nazionali azzurre, dopo aver tagliato con il suo club del Team ABC Cantù il traguardo della promozione alla prossima serie C e la qualificazione della squadra Under19 targata Columbus alle finali nazionali di Agropoli, ieri ha vinto anche l'edizione 2022/23 IBSA Next Gen Cup una delle competizioni giovanili più prestigiose in Italia.

Con la maglia della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro il canturino Tarallo lunedì 10 aprile ha battuto nei quarti di finale l'Umana Venezia per 66-57 (Tarallo 12 punti), quindi martedì 11 ha vinto la semifinale anche contro Tortona per 67-57 (Tarallo 11 punti) e quindi ha chiuso in bellezza il torneo trionfando in finalissima superando in volata Treviso per 56-54 (Tarallo 2 punti con 5 rimbalzi in 26' in campo). Compresa la fase iniziale a gironi Tarallo ha giocato con la maglia della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro tutte le 10 gare del torneo totalizzando 103 punti e 217 minuti giocati.