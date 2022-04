Progetto Giovani Cantù Gabriele Tarallo e Riccardo Greppi convocati  con l'Italia Under18

pallacanestro giovanile news

Mentre entra nel vivo la stagione agonistica dei campionati giovanili, buone nuove tinte d'azzurro arrivano in casa del Progetto Giovani Cantù. Vetrina prestigiosa per due atleti del club brianzolo quali Gabriele Tarallo, ala classe 2004, e Riccardo Greppi, centro del 2005 che sono stati convocati dal settore nazionali per partecipare al raduno con l'Italia Maschile Under 18 che, dal 14 al 16 Aprile, si svolgerà in provincia di Novara. I due atleti canturini figurano nella lista dei 24 azzurrini chiamati da coach Capobianco. Inoltre tra gli atleti a disposizione, c'è un altro giovane biancoblù, Davide Brembilla. Sempre nello stesso raduno, sono stati convocati gli atleti della Nazionale Under 16 e nella lista dei giocatori a disposizione a casa scelti da coach Mangone figurano anche i due gemelli Federico e Alessandro Mazzoleni punti di forza delle squadre Under 16 Gold e Under 17 Eccellenza del PGC.

Due canturini protagonisti all'Adidas Next Gen Tournament

Ma il primo weekend di aprile ha regalato un'altra vetrina speciale e internazionale a due cestisti del PGC. Da venerdì 1 a domenica 3 Aprile, all’Enerxenia Arena di Masnago si è infatti disputato l’Adidas Next Gen Tournament, torneo dedicato alla categoria Under 18 e organizzato dall'Eurolega che ha visto scendere in campo otto squadre provenienti da tutta Europa formate da tanti talenti giovanili. Come detto tra questi anche due atleti del PGC sono stati invitati a partecipare alla competizione. Si tratta di Davide Brembilla, classe 2004, che ha giocato con la maglia dell’Academy Varese, e Riccardo Greppi, del 2005, che ha imitato della selezione internazionale denominata “Next Gen Team Varese”. Greppi ha giocato per un totale di 27 minuti, catturando 5 rimbalzi e mettendo a segno 6 stoppate contribuendo al secondo posto del suo Next Gen Team perdendo la finale solo contro la fortissima Pole France Basketball. Davide Brembilla invece ha totalizzato 11 punti e 8 rimbalzi nella fase di qualificazione ma poi un leggero infortunio non gli ha permesso di giocare la finale 5/6 posto.