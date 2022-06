Progetto Giovani Cantù Gabriele Tarallo e Riccardo Greppi in raduno con l'Italia Under18

Progetto Giovani Cantù convocazioni in nazionale per tre emergenti cestisti biancoblù.

Progetto Giovani Cantù Rubin Stefanov è stato chiamato direttamente con la selezione maggiore della Macedonia

Il tempo di archiviare la bella avventura alle finali nazionali under17 del Viaggiator Goloso ed ecco che l'ambiente del Progetto Giovani Cantù è rallegrato da belle notizie anche tinte d'azzurro. Tempo di convocazioni in nazionale per tre atleti del PGC. Si tratta di Gabriele Tarallo giocatore della Serie C e Under 19 Eccellenza canturina e Riccardo Greppi, reduce dall’avventura dell’Under 17 Eccellenza alle Finali Nazionali di Mantova che parteciperanno con la Nazionale Under18 di coach Capobianco al raduno azzurro in quel di Roseto dal 2 all’8 luglio che definirà i 12 prescelti che parteciperanno al successivo Torneo Internazionale a Calatuyud in Spagna dal 10 al 12 luglio contro Spagna, Serba e Repubblica Ceca.

I convocati azzurri

Bramati Mirko (2004, G, Morris Catholic - High School)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Chapelli Alessandro Maria (2004, G, Umana Reyer Venezia)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Ius Marco (2004, A, Allianz Trieste)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Morena Tommaso (2004, A, Umana Reyer Venezia)

Rapini Francesco Alberto (2004, G, Stella Azzurra)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Tarallo Gabriele (2004, A, S.Bernardo Cantù)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Zanetti Giacomo (2005, C, Vanoli Cremona)

Zangheri Lorenzo (2004, A, Dolomiti Energia Trento)