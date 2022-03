Progetto Giovani Cantù giro di boa amaro per la Hollywood Kart battuta dal Bernareggio

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il girone d'andata della seconda fase Under19 Eccellenza.

Si chiude male l'andata della seconda fase per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera la Hollywood Kart è stata sconfitta sul campo del Bernareggio per 77-55 al termine di una gara sempre all'inseguimento. Il team di coach Mattia Costacurta tornerà in campo lunedì prossimo per aprire il ritorno ospite della pariclassifica AIX Olimpia Milano che nel match d'andata si impose a Cantù per 55-62.

Il tabellino di PALLACANESTRO BERNAREGGIO - HOLLYWOOD KART CANTÙ 77-55

(24-10, 41-19, 63-37)

Pallacanestro Bernareggio: Roda, Marra 12, Lanzi 2, Cappelletti 8, Diaw 2, Maconi 1, Adami 8, Pirola 22, Trassini 3, Adamu 19. All. Micheloni.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 2, Chiappa, Tosetti 4, Meroni 14, Clerici 1, Trombetta 12, Redaelli 4, Cattaneo 4, Milici, Greppi 2, Ndubuisi 2, Bresolin 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 5° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 14 marzo ore 21 Bernareggio-Cantù 77-55, Cremona-Varese rinviata all'8 aprile, Blu Orobica-Milano 72-70.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 8; Pallacanestro Varese, Bernareggio 6; Cremona 4; Milano, Cantù 2.