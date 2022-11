Progetto Giovani Cantù: si è chiusa l'andata del girone A lombardo.

Progetto Giovani Cantù: giro di boa spettacolo per gli Under15 PGC primi e imbattuti

S chiude in bellezza il girone di andata per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che battendo l'Aba Legnano ha confermato imbattibilità e primato in classifica portandosi a +4 sul terzetto di inseguitrici. La squadra canturina diretta da coach Federico Castoldi ha vinto anche il big match d'alta quota contro l'Aba Legnano con il punteggio di 68-37 e virando a punteggio pieno sulla scia del suo momento magico. Sabato prossimo si aprirà il girone di ritorno con il PGC che ospiterà in casa il Bernareggio già battuto all'esordio per 65-82 in trasferta.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - ABA LEGNANO 68-37

Parziali 13-8, 25-20, 51-27

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 10, Aru 10, De Rosa 2, Zimonjic 10, Calvio 5, Kellici 2, Rossi 12, Carlotta, Malano 7, Viviani 2, Ghirardi 6, Oliverio 2 All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone del 7° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 5 novembre ore 17.30 PGC Cantù-Aba Legnano 68-37, Magenta-Gallarate 34-69, Varese Academy-Pall. Varese 80-60, Bernareggio-Desio 86-72.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 14; Legnano, Varese Academy, Bernareggio 8; Desio 6; Pallacanestro Varese, Magenta, Gallarate 2.

Il cartellone dell'8° turno, primo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 12 novembre ore 17.30 PGC Cantù-Bernareggio, Varese Academy-Aba Legnano, Magenta-Desio, Gallarate-Pall. Varese.