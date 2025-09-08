Progetto Giovani Cantù, gli U13 vincono il Torneo Preseason a Terranuova

Si è aperta subito con un bel trofeo la stagione agonistica 2025/26 del Progetto Giovani Cantù.

L’Under13 del Progetto Giovani Cantù vince

Nel week-end la squadra Under13 Gold del PGC griffata Geneco ha vinto il torneo preseason che si è disputato a Terranuova Bracciolini. La formazione canturina diretta da coach Matteo Alberio e dell’assistente Samuele Besio è stata inserita nel Girone B, dove nella giornata di sabato ha battuto prima il Basket Calcinaia per 57-36 e poi i Prato Dragons per 60-37. Nel girone A, invece, Terranuova Basket, San Lazzaro e Don Bosco Livorno. Nella giornata di domenica poi i biancoblù brianzoli hanno calato il tris vincendo anche la finale 1°-2° posto superando proprio i padroni di casa del Terranuova con il punteggio di 72-55.