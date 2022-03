Progetto Giovani Cantù gli U14 Bandirali e Panceri allo stage interregionale di Rovereto 1-3 aprile

pallacanestro giovanile news

Progetto Giovani Cantù due cestisti del PGC scelti per la selezione Lombardia 2008.

Progetto Giovani Cantù due cestisti del PGC scelti per la selezione Lombardia 2008

Progetto Giovani cantù riserva a casa un altro brianzolo William Cappelletti dei Cucciago Bulls

Buone nuove per il Progetto Giovani Cantù ed arrivano dal Centro Tecnico Regionale in vista delle prime selezioni regionali della Lombardia. Il referente tecnico regionale della Lombardia Massimo Meneguzzo e il suo staff hanno scelto dieci giocatori del 2008 che da venerdì 1 a domenica 3 aprile svolgeranno uno stage in Trentino a Rovereto. Tra questi dieci atleti ci sono anche due giocatori under14 del Progetto Giovani Cantù: si tratta di Luca Bandirali e Andrea Panceri scelti da coach Meneguzzo per partecipare allo stage interregionale. Da segnalare che tra le riserve a casa figura anche il pari età William Cappelletti dei Cucciago Bulls mentre nello staff tecnico di coach Meneguzzo come assistente sarà presente il tecnico brianzolo Matteo Semoventa.

I Convocati per lo stage

BANDIRALI LUCA 2008 PALLACANESTRO CANTU' SPA

CIVIDINI MATTEO 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

FERAZZI MATTIA 2008 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

FRONTINI LORENZO 2008 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL

GALBUSERA DAVIDE 2008 ASD RHINOS ROBBIATE

GERMANI DAVIDE 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

GIORDANO SALVATORE 2008 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

PANCERI ANDREA 2008 PALLACANESTRO CANTU' SPA

PILLEPICH FEDERICO 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

TREZZI ALESSIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94 Riserve a casa: CAPPELLETTI WILLIAM AMIR 2008 ASD BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS

CEFIS ANDREA 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

CRESPI GABRIELE 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

GUALDI NICOLO’ 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

OLIVERIO RICCARDO 2008 A.DIL. CARPE DIEM BASKET

PASCU ADRIAN 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

REDAELLI PIETRO 2008 PALL. BERNAREGGIO 99

RIGO RICCARDO 2008 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL

ROMUSSI GIULIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

ZANI LORENZO 2008 GUERINO VANOLI BASKET SRL

Staff FIP CRL