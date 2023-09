Progetto Giovani Cantù: gli U15 biancoblù esordiranno il 1 ottobre contro Here You Can

La squadra Unde15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù esordirà nel girone A del campionato lombardo 2023/24 in casa domenica 1 ottobre quando ospiterà i pari età della Here You Can Pavia. La formazione brianzola diretta quest'anno da coach Guido Saibene conosce infatti il suo cammino completo nella prima fase del campionato regionale che è stata ufficializzata dal comitato Fip Lombardo. Il girone d'andata si chiuderà l'11 novembre mentre il ritorno si giocherà dal 18 novembre al 14 gennaio 2024.

Il calendario Ufficiale che attende il Pgc U15

1° turno Cantù-Here You Can Pavia andata 1/10, ritorno 18/11

2° turno Junior Vigevano-Cantù andata 7/10, ritorno 26/11

3° turno Cantù-Robur Varese andata 15/10, ritorno 2/12

4° turno Basket Costa-Cantù andata 22/10, ritorno 10/12

5° turno Cantù-Gallarate andata 29/10, ritorno 16/12

6° turno Cantù-Bernareggio andata 5/11, ritorno 6/1

7° turno ABA Legnano-Cantù andata 11/11, ritorno 14/1

Girone A