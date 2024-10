Progetto Giovani Cantù: gli U15 domano la Robur Varese

Bella vittoria della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che doma in casa la Robur Varese nel big match che valeva il secondo posto nel girone A Lombardo.

Progetto Giovani, U15 una conferma

La Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi ha condotto il match dall'inizio alla fine trascinato dal tandem Pulcinelli-Marelli. Si tornerà in campo sabato 2 novembre per il penultimo turno d’andata, ospite della Virtus Luino.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Robur Varese 82-66

Parziali: 25-16, 45-35, 75-45

Cierre Ufficio Cantù: Barreca, Villa 17, Leto 11, Teoldi 4, Pulcinelli 18, Grisoni, Sellitto 2, Buzzi 2, Martinelli, Ferrari 4, Marelli 18, Gazzani 6. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Robur et Fides Varese: Manera 15, Ranzoni 5, Sabella, Somaini 14, Badà 19, Ulvini, Dal Magro, Coulibaly, Rocchetti, Vannini 3, Favaro 8, Cunego 2. All. Todisco, Vice All. Besio.