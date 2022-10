Progetto Giovani Cantù: si è giocato nel weekend il 2° turno d'andata del girone B.

Progetto Giovani Cantù: gli Under13 del PGC incappano nel secondo stop contro Gallarate

Seconda partita di campionato e seconda sconfitta per il Progetto Giovani Under13 Elite. La squadra diretta da coach Matteo Bonassi nel weekend scorso si è dovuta arrendere in casa al Gallarate che si è imposto in progressione per 48-67. I canturini torneranno in campo per il 3° turno sabato prossimo ancora tra le mura amiche dove ospiteranno i pari età dei Draghi Gorla Maggiore.

Il tabellino di PGC CANTÙ - BASKETBALL GALLARATE 48-67

Parziali: 16-18, 26-36, 34-56

PGC Cantù: Barreca 2, Molteni Leonardo 2, Biffi, Libori, Tagliabue 2, Frigerio, Grisoni 8, Sellitto 22, Molteni Gabriele 3, Colombo 2, Rainoldi 3, Gazzani 4. All. Bonassi.

Programma del 2° turno girone B Under13 Elite

Sabato 22 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Gallarate 48-67, domenica 23 Libertas Cernusco-Aba Legnano 77-76, Robur Varese-Draghi Gorla Maggiore 62-42. Riposa Virtus Luino.

Classifica girone B Under13 Elite

Libertas Cernusco, Robur Varese 4; Virtus Luino Gallarate 2; Aba Legnano, Draghi Gorla 0.

Programma del 3° turno girone B Under13 Elite

Sabato 29 ottobre ore 17.30 PGC Cantù-Draghi Gorla, Robur Varese-Libertas Cernusco, Virtus Luino-Aba Legnano. Riposa Gallarate.