Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 3° turno d'andata del girone B Elite lombardo.

Progetto Giovani Cantù: gli Under14 PGC calano il tris vincente e tengono il primato

La squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù cala il tris vincente e resta in vetta al girone B Lombardo da imbattuta e in coabitazione con l'Aba Legnano. Grande prova del team brianzolo diretto da coach Matteo Alberio che nel weekend ha battuto in casa i pavesi dell'Here You Can con un netto 69-28. Ora i canturini sono attesi dallo scontro al vertice contro l'Aba Legnano sabato 29 ottobre ancora in casa alle ore 17.30. In palio il primato solitario del girone B.

Il tabellino di PGC CANTÙ - HERE YOU CAN 69-28

Parziali: 19-10, 35-16, 50-20

PGC Cantù: Ventura 18, Pozzi 9, Sironi 9, Petruzzelli 9, Castoldi 6, Andreoni 4, Besana 3, Enriquez 3, Moscatelli 2, De Lucca 2, Ghezzi 2, Brenna 2. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Il programma del 3° turno girone B Under14 Elite

Domenica 23 ottobre ore 15 Cantù-Here You Can 69-28, Bernareggio-Aba Legnano 56-57, Desio-Lissone 67-70, Robur Varese-Gallarate 63-64.

Classifica girone B U14 Elite

Cantù, Aba Legnano 6; Robur Varese, Gallarate 4; Bernareggio, Lissone 2; Desio, Here You Can Pavia 0.