Progetto Giovani Cantù: gli Under17 del PGC beffati in volata a domicilio da Cremona

Beffa in volata per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che mercoledì sera ha perso in casa contro la Vanoli Cremona la gara valida per il 5° turno d'andata del girone B lombardo. Partita di fatto molto equilibrata caratterizzata da vantaggi alterni e che si è risolta a favore degli ospiti che hanno trovato il guizzo vincente nei finale. Il team canturino diretto da coach Antonello Sorci tornerà in campo mercoledì 2 novembre ancora in casa contro il Lissone.

Il tabellino di PGC-Vanoli Cremona 76-77

(17-23, 40-38, 61-61)

PGC Cantù: Bianchi, Amadori, Grazzi 12, Azzolini 7, Beltrami 11, Morton 2, Ferrari 4, Moscatelli 11, Dioum 13, Bezzi 2, Mazzoleni A. 2, Mazzoleni F. 12. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il programma del 5° turno d'andata girone B Under17 Eccellenza

Lunedì 24 Cernusco-Bernareggio 66-76; mercoledì 27 ottobre ore 19.15 Cantù-Cremona 76-77, Desio-Brescia 68-101; giovedì 28 Lissone-Bluorobica Bergamo.

Classifica girone B Under17 Eccellenza

Brescia 10; Lissone, Bernareggio 6; PGC Cantù, Blu Orobica Bergamo, Desio 4; Libertas Cernusco, Cremona 2.

Mercoledì 2 novembre Cremona-Desio, ore 19.15 Cantù-Lissone; giovedì 3 Bernareggio-Bluorobica Bergamo, Brescia-Libertas Cernusco.