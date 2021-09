Progetto Giovani Cantù gli Under17 Eccellenza biancoblù scatteranno il 6 ottobre contro Pavia

Progetto Giovani Cantù la Fip Lombardia ha pubblicato i calendari dei campionati 2021/22.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo è inserito nel girone Giallo e chiuderà la prima fase il 26 gennaio 2022 a Legnano

Scaldano i motori anche gli Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù diretti dallo staff tecnico di coach Mattia Costacurta. Dopo aver giocato una bella amichevole settimana scorsa a Borgomanero gli U17 PGC in questo weekend saranno a Lissone per partecipare a un torneo di alto livello. Il debutto nel girone Giallo del campionato lombardo avverrà invece tra le mura amiche del palazzetto di Casnate con Bernate mercoledì 6 ottobre (ore 21.15) contro l’Here You Can Pavia. La prima fase regionale si chiuderà invece il 26 gennaio sul campo di legnano.

Ecco il calendario completo che attende gli U17 PGC

1° turno Cantù-Here You Can (andata 6/10, ritorno 15/11)

2° turno Arese-Cantù (andata 13/10, ritorno 1/12)ù

3° turno Robur Varese-Cantù (andata 19/10, ritorno 8/12)

4° turno Cantù-Desio (andata 27/10, ritorno 15/12)

5° turno Cantù-Lissone (andata 3/11, ritorno 13/1)

6° turno Pall. Varese-Cantù (andata 10/11, ritorno 19/1)

7° turno Cantù-ABA Legnano (andata 17/11, ritorno 26/1).