Progetto Giovani Cantù: si è aperta male la fase Argento per gli U13 Elite brianzoli.

Progetto Giovani Cantù: Gorgonzola amarissimo per la Cosvim ko per 68-51

Inizia male la seconda fase Argento del campionato Under13 Elite per il Progetto Giovani Cantù. La Cosvim diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere sul campo del Gorgonzola per 68-51. Prossimo turno domenica 5 marzo ancora in trasferta ospite della Libertas Cernusco alle ore 18.

Il tabellino di NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - COSVIM CANTÙ 68-51

Parziali: 19-12, 44-20, 55-41