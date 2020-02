Progetto Giovani Cantù grande successo della Laborproject

Progetto Giovani Cantù dopo il 3° turno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Di Giuliomaria regola il Cernusco

Il 3° turno di ritorno del campionato U14 Elite porta bene al Progetto Giovani Cantù che festeggio il bel successo della Laborproject di Christian Di Giuliomaria che “mata” la Libertas Cernusco a domicilio. i giovani brianzoli dopo due quarti equilibrato scappano via nel terzo quarto. La Laborproject tornerà in campo sabato 15 febbraio per il derby sul campo della Pallacanestro Varese (ore 18) già battuta di misura all’andata per 72-71.

Il tabellino LABORPROJECT CANTÙ – LIBERTAS CERNUSCO 66-56

Parziali 20-21, 41-40, 58-49

Laborproject Cantù: Rigamonti 11, Grazzi 11, Amadori, Ferrari, Azzolini 14, Rossi 7, Marelli, Confalonieri 2, Perego 3, Migliori, Bezzi 4, Moscatelli 14. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

