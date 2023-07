Progetto Giovani Cantù Greppi e l'Italia U18 chiudono al 9° posto l'avventura continentale

Progetto Giovani Cantù è terminato domenica il campionato Europeo Under18 maschile a Nis in Serbia

Progetto Giovani Cantù nell'ultima partita gli azzurri hanno battuto la Croazia per 76-61 con 4 punti del lungo brianzolo

Si è chiusa al 9° posto l'avventura agli Europei Under18 di Riccardo Greppi il lungo 2005 del Progetto Giovani Cantù che ha vestisto l'azzurro dell'Italia di categoria nella rassegna continentale andata in scena a Nis in Serbia. Ieri la nazionale italiana ha vinto la finalina per il 9°-10° posto battendo la Croazia per 76-61 con 4 punti del brianzolo Greppi. Per il canturino termina così 'Europeo con un totale di 16 punti realizzati in 7 partite giocate. Da segnalare che il titolo europeo e l'oro sono stati vinti dalla squadra padrone di casa della Serbia che in finale ha battuto la Spagna per 81-71. Terzo posto invece per la Germania che ha battuto la Francia per 67-59.

Il tabellino della Finale 9°-10° posto Italia-Croazia 76-61

Parziali: 18-12, 32-26, 53-39



Italia: Torresani 6 (0/1, 0/2), Conte 4 (2/2, 0/1), Miccoli 9 (1/2, 2/4), Tadiotto 2 (1/4, 0/1), Sarr 18 (5/10, 2/5), Pozzato 15 (5/7, 0/3), Van der Knapp 3 (1/1, 0/2), Marangon 4 (2/3), D’Amelio 4 (2/3), Ferrari 7 (2/6, 1/3), Greppi 4 (2/4), Zanetti (0/1). All. Capobianco

Croazia: Juric, Dolic 3 (0/2, 1/4), Bart 15 (5/9, 1/4), Perkovic ne, Pavin ne, Francesevic ne, Ljubicic 7 (2/7, 1/3), Zemljic 12 (3/5, 1/4), Zubac 4 (2/5), Loncar 1 (0/2, 0/1), Udovicic 17 (3/5, 1/4). All. Subotić

Questi tutti i risultati dell'Italia Under18

Semifinale 9°-12° posto Italia-Lituania 89-87 dts (Greppi 2)

Quarti di finale 9°-12° posto Italia-Polonia 93-83 (Greppi 2 punti)

Ottavi di finale Italia-Slovenia 73-86 (Greppi 2 punti)

Girone di qualificazione

1° turno Italia-Grecia 83-88 (Greppi 4 punti)

2° turno Italia-Danimarca 93-77 (Greppi 2 punti)

3° turno Italia-Spagna 72-78 (Greppi 0 punti)