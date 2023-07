Progetto Giovani Cantù Greppi e l'Italia Under18 ko nella gara d'esordio al Torneo di Logrono

Progetto Giovani Cantù iniziato ieri l'ultimo quadrangolare in vista degli Europei di categoria.

Progetto Giovani Cantù gli azzurri hanno perso con la Lituania per 69-77 e stasera sfidano la Spagna alle 20.30

Al torneo internazionale di Logroño in Spagna esordio amaro per l'Italia Under18 di Riccardo Greppi lungo del Progetto Giovani Cantù. Ieri infatti gli azzurrini di coach Capobianco hanno perso la gara inaugurale della kermesse contro la Lituania per 69-77 . Una sconfitta maturata nell'ultimo quarto dopo 30' di grande equilibrio e non sono bastati i 6 punti del cestista brianzolo per evitare il ko. Greppi e compagni torneranno in campo già questa sera, sabato 15 luglio, nella seconda giornata del Torneo, contro i padroni di casa della Spagna (ore 20.30, in diretta streaming su YouTube Italbasket)

Per la Nazionale Under 18 di coach Andrea Capobianco questo torneo è l'ultimo test in preparazione dei Campionati Europei in programma a Nis, in Serbia, dal 22 al 30 luglio.

Il tabellino di Italia-Lituania 69-77

Parziali: 17-18, 33-36, 53-52

Italia: Torresani 13 (2/2, 3/5), Miccoli 3 (0/1, 1/2), Tadiotto 4 (2/6, 0/1), Sarr 10 (2/5, 1/6), Pozzato 12 (3/3, 0/3), Van der Knapp 2 (1/6), Marangon 5 (2/5, 0/1), D’Amelio 5 (1/1, 1/4), Ferrari 9 (3/6, 1/3), Greppi 6 (3/5), Zanetti. All. Capobianco

Lituania: Kepežinskas, Juzenas 7 (3/3, 0/3), Žygas 6 (0/1, 2/3), Indrusaitis 7 (2/9, 0/3), Yakučionis 11 (3/5, 1/5), Stonkus 4 (1/5, 0/3), Kazakevićius 4 (1/2), Navickas, Padegilhas 13 (2/3, 3/3), Kocanas 4 (2/4), Bieliauskas 18 (5/8, 2/4), Leščiauskas 3 (1/3). All. Bardauskas.