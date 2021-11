Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart apre il ritorno sbancando il campo dell'Here You Can

pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù settima vittoria di fila per il team brianzolo di coach Mattia Costacurta per 85-62

Si apre nel migliore dei modi il girone di ritorno per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti la Hollywood Kart Cantù è tornata in campo conquistando il settimo successo di fila nel girone Giallo a spese dell'Here You Can battuta a domicilio per 85-62. Con questo successo Cantù resta prima solitaria e attende il prossimo turno di lunedì 22 novembre in casa contro l'Accademia Alto Milanese.

Il tabellino di HERE YOU CAN - HOLLYWOOD KART CANTÙ 62-85

(12-17, 26-44, 48-61)

Here You Can: Gresson 2, Nobile, Licari 2, Bencivenni 14, Policoro 3, Lebediev 14, Curti, Del Rosso 5, Diop, Anelli 8, Steffenini, Ciocca 14. All. Baudino.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 7, Tosetti 13, Chiappa, Meroni 12, Clerici, Trombetta 2, Milici 5, Borsani 4, Brembilla 8, Tarallo 25, Maduka 7, Ndubuisi 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del.8°° turno primo di ritorno girone Giallo

Lunedì 15 novembre Here You Can-PGC Cantù 62-85, Bernareggio-Milanotre 82-56; martedì 16 Pallacanestro Varese-Accademia Alto Milanese.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 14; Pallacanestro Varese, Bernareggio 8; Robur Varese 6; Here You Can, Milanotre 4; Accademia Alto Milanese 2.

Programma del 9° turno secondo di ritorno girone Giallo

Lunedì 22 novembre PGC Cantù-Accademia Alto Milanese (ore 19.15), mercoledì 23 Robur-Bernareggio, Milanotre-Here You Can.