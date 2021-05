Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart buona la prima a Masnago 

Progetto Giovani Cantù esordio vincente per l’Under18 Eccellenza del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta ha batto la Pallacanestro Varese per 71-74

Esordio vincente per la squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù nel campionato Eccellenza lombardo. Il team allenato da coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart ieri sera ha sbancato Masnago campo della Pallacanestro Varese per 71-74. Un bel colpo corsaro al termine di una partita molto equilibrata che ha visto i locali avanti di misura fino a metà gara ma che poi ha cambiato padrone dopo l’intervallo quando i canturini sono riusciti a sorpassare e tenere fino alla fine il vantaggio. Gli U18 di Cantù torneranno in campo per il 2° turno ancora in trasferta martedì 1 maggio ospiti della Coelsanus Varese.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE -HOLLYWOOD KART CANTÙ 71 74

Parziali 16-13, 32-30, 49-51

Hollywood Kart Cantù: Trombetta 3, Terragni 12, Sacripanti, Clerici, Redaelli 3, Moscatelli 15, Meroni, Brembilla 8, Greppi, Tarallo 14, Bresolin 8, Elli 11. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Pallacanestro Varese: Paolucci 2, Virginio 8, Cane 2, Jokic 21, Filipovic 7, Maidana 2, Villa 8, Marchiaro 17, Nobile 2, Veronesi, Tapparo 2, Bongiovanni. All. Rocco.

Risulati del 1° turno andta girone C

Accademia Alto Milanese-Coelasnus Varese 99-74, mercoledì 5 maggio Pallacanestro Varese-Cantù 71-74

Classifica girone C

PGC Cantù, Accademia Alto Milanese 2; Pallacanestro Varese, Coelasnus Varese 0.

Programma del 2° turno girone C

Lunedì 10 maggio Pallacanestro Varese-Accademia Alto Milanese; martdeì 11 ore 20.30 Coelasnus Varese-PGC Cantù.