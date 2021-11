Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart centra l'ottava vittoria di fila stoppando l'Accademia Alto Milanese

pallacanestro giovanile in campo

Nuova vittoria, l'ottava di fila per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che si mantiene in vetta da imbattuta nel girone giallo del campionato Eccellenza lombardo. La Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta ieri sera ha battuto in casa un'ostica Accademia Alto Milanese con una buona prova corale per 75-69. La capolista canturina tornerà in campo già giovedì 25 per l'anticipo del 3° turno di ritorno sul campo del Bernareggio.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE 75-68

(21-15, 38-23, 57-44)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 15, Tosetti 4, Chiappa, Meroni, Trombetta 11, Elli 5, Milici 4, Borsani 5, Brembilla 18, Tarallo 9, Maduka 4, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

ABA: Genovese 19, Pisoni, Armiraglio, Zucoli 2, Guzzetti, Bigonzi 6, Baggi 7, Cassinerio 10, Zambello 3, Bassani 14, Codato 7, Ferrario. All. Agostinello.

Programma del 9° turno secondo di ritorno girone Giallo

Lunedì 22 novembre PGC Cantù-Accademia Alto Milanese 75-68, mercoledì 23 Robur-Bernareggio, Milanotre-Here You Can.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 16; Pallacanestro Varese, Bernareggio 8; Robur Varese 6; Here You Can, Milanotre 4; Accademia Alto Milanese 2.

Programma del 9° turno secondo di ritorno girone Giallo

Giovedì 25 novembre Bernareggio- PGC Cantù (ore 21.30), lunedì 29 Pall. Varese-Robur Varese; il 20/12 Accademia AltoMilanese-Milanotre.