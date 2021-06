Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart chiude con una vittoria e al 2° posto

Progetto Giovani Cantù calato il sipario sulla prima fase lombarda Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù lunedì sera il team brianzolo di coach Costacurta ha sbancato Legnano per 74-75

Chiude in bellezza la prima fase del girone lombardo la squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il team di coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart lunedì sera infatti ha sbancato il campo dell'Accademia Altomilnase Legnano per 74-75 conquistando il 2° posto nel girone C. Successo propiziato da un ottimo avvio dei canturini che sono sempre stati avanti resistendo fino al 40' ai tentativi di rimonta dei locali.

Il tabellino di ACCADEMIA ALTOMILANESE-HOLLYWOOD KART CANTÙ 74-75

Parziali 9-25, 24-41, 44-53

Hollywood Kart Cantù: Trombetta, Terragni 7, Chiappa, Sacripanti, Tosetti 6, Redaelli 5, Toluwa, Moscatelli 27, Meroni, Brembilla 10, Maduka 5, Tarallo 15. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

ABA: Genovese 6, Pisoni 2, Tornatore 14, Guzzetti, Zuccoli 9, Bigonzi 11, Baggi 5, Fragonara 18, Maioli 5, Amorelli, Ferrario 4. All. Roncari.

Risultati del 6° e ultimo turno girone C Under18

Lunedì 14 ore 20.30 Accademia Alto Milanese Legnano-PGC Cantù 74-75, Pallacanestro Varese-Robur Varese 79-66.