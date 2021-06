Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart corsara a Bergamo ma viene eliminata

Progetto Giovani Cantù si è giocata ieri sera gara 2 dei quarti di finale Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù pur vincendo per 67-77 il team canturino non ha ribaltato il -19 dell'andata contro Blu Orobica

Niente da fare per la squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù che pur vincendo ieri gara 2 dei quarti di finale playoff contro Bergamo deve terminare la sua stagione. La squadra di coach Mattia Costacurta ieri sera infatti si è prontamente riscattata dopo il ko casalingo subito lunedì per 71-90 ed è andata a vincere sul campo della Blu Orobica Bergamo per 67-77 ma non è riuscita a ribaltare a suo favore la differenza canestri venendo così eliminata dalla corsa playoff. In semifinale lombarda vola la Blu Orobica Bergamo.

Il tabellino di BLU OROBICA BERGAMO-HOLLYWOOD KART CANTÙ 67-77

Parziali: 18-19, 40-31, 50-51 Hollywood Kart Cantù: Trombetta 3, Terragni 9, Chiappa, Sacripanti, Redaelli 4, Clerici 2, Moscatelli 11, Brembilla 19, Greppi, Maduka 4, Tarallo 23, Meroni 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli. Blu Orobica Bergamo: Cagliani M. 17, Mora 7, Gherardi 3, Isotta 14, Dembele 5, De Martin 5, Stucchi, Compaore 4, Rota 8, Vismara 3, Zonca, Cagliani R. 1. All. Pasqua.

Programma quarti d'andata playoff regionali Under18 Elite

Lunedì 21 giugno Hollywood Kart Cantù-Blu Orobica Bergamo 71-90, Brescia-Pallacanestro Varese 63-73.

Programma quarti di ritorno playoff regionali Under18 Elite

Mercoledì 23 giugno Blu Orobica Bergamo-Hollywood Kart Cantù 67-77, giovedì 24 Pallacanestro Varese-Brescia.