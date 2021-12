Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart da 10 e e lode: batte Milanotre e certifica il suo primato  

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 5° turno di ritorno del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è aperto il 5° turno di ritorno del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù decima vittoria di fila per il team brianzolo che si è imposto in casa per 89-69

Si chiude in bellezza il 2021 della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera la Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta infatti ha vinto l'ultimo turno del girone Giallo prima della sosta, il 5° turno di ritorno, superando in casa il Milanotre per 89-69. Un successo che conferma l'imbattibilità stagionale del team canturino e le certifica il primato con due turni d'anticipo. Cantù tornerà in campo lunedì 10 gennaio ancora in casa per il big match contro la Pallacanestro Varese seconda forza del girone.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Pall. MilanoTre 89-69 (21-22, 43-38, 69-58)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 11, Chiappa, Stefanov 3, Clerici, Trombetta 6, Elli 6, Milici, Borsani 7, Brembilla 15, Greppi 4, Tarallo 24, Maduka 14. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Milanotre: Rovida 2, Maiorano 2, Amicabile 2, Orlandi 8, Alfieri 15, Invernizzi 2, Musumeci 24, Gelmuzzi 4, Pircher, Vicamini, Cervino, Tosi 10. All. Pugliese.

Risultati del 5° turno di ritorno del girone Giallo

Lunedì 13 dicembre Cantù-Milanotre 89-69, Pallacanestro Varese-Bernareggio 91-78; martedì 14 Robur-Here You Can.

La nuova classifica del girone Giallo

Hollywood Kart Cantù 20; Pallacanestro Varese 14; Bernareggio 10; Robur Varese, Here You Can, Milanotre 6; Aba Legnano 4.

Prossimo turno, penultimo prima fasegirone Giallo

Lunedì 10 gennaio Cantù-Pall. Varese, Here You Can-Bernareggio, Aba Legnano-Robur Varese.