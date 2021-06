Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart si arrende in gara1 alla Blu Orobica per 71-90

Progetto Giovani Cantù esordio negativo nei quarti di finale per l'Under18 brianzola

Progetto Giovani Cantù già oggi return match a Bergamo ma al team di coach Costacurta serve un'impresa

Si è aperta male l'avventura nei quarti di finale regionali per la squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù. Nel match d'andata la Hollywood Kart è stata sconfitta in casa dalla Blu Orobica Bergamo prima classificata nel girone A per 71-90. Peccato perchè il team brianzolo di coach Mattia Costacurta fino a metà gara ha tenuto botta ai forti avversarie che però dopo l'intervallo hanno preso il largo ipotecando il passaggio del turno. Il ritorno è in programma già stasera mercoledì 23 a Bergamo alle ore 20 quando al team di Cantù servirà un'impresa per vincere e ribaltare a suo favore il saldo del doppio confronto. Nell'altar serie Varese ha sbancato in gara 1 Brescia. Domani il return match.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - BLU OROBICA BERGAMO 71-90

(14-18, 42-43, 55-65)

Hollywood Kart Cantù: Trombetta 4, Terragni 6, Chiappa, Sacripanti 2, Tosetti, Redaelli 11, Clerici, Moscatelli 13, Brembilla 9, Greppi, Maduka 8, Tarallo 18. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Blu Orobica Bergamo: Cagliani M. 14, Mora 8, Gherardi 8, Isotta 20, Dembele 7, De Martin 5, Stucchi, Compaore 8, Guerci, Rota 18, Zonca 2, Cagliani R. All. Pasqua.

Programma quarti d'andata playoff regionali Under18 Elite

Lunedì 21 giugno Hollywood Kart Cantù-Blu Orobica Bergamo 71-90, Brescia-Pallacanestro Varese 63-73.

Programma quarti di ritorno playoff regionali Under18 Elite

Mercoledì 23 giugno Blu Orobica Bergamo-Hollywood Kart Cantù, giovedì 24 Pallacanestro Varese-Brescia.